Несовершеннолетний водитель «Мерседеса» врезался в автобус в Зеленограде
В Зеленограде 16-летний водитель «Мерседеса» врезался в автобус. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Инцидент произошел на Центральном проспекте в Зеленограде. Известно, что 16-летний юноша управлял автомобилем марки «Мерседес» и столкнулся с автобусом во время езды.
В результате аварии пострадала женщина. В настоящее время врачи оказывают ей медицинскую помощь.
На место ДТП приехал заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов.
— Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, — заключила Нефедова.
До этого появились подробности аварии с автобусом возле здания МГУ, которая произошла во вторник, 27 июля. Водителю стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения у здания МГУ.
26 июля столичное ГИБДД сообщило, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. Так, на прошлой неделе зафиксировали 86 таких происшествий.