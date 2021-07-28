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Несовершеннолетний водитель «Мерседеса» врезался в автобус в Зеленограде

Анастасия Волоснова

Происшествия
Несовершеннолетний водитель «Мерседеса» врезался в автобус в Зеленограде
Фото: Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Зеленоград, Центральный проспект Карта всех событий

В Зеленограде 16-летний водитель «Мерседеса» врезался в автобус. Об этом в среду, 28 июля, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Инцидент произошел на Центральном проспекте в Зеленограде. Известно, что 16-летний юноша управлял автомобилем марки «Мерседес» и столкнулся с автобусом во время езды.

В результате аварии пострадала женщина. В настоящее время врачи оказывают ей медицинскую помощь.

Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы
Фото: Прокуратура Москвы
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Фото: Прокуратура Москвы

На место ДТП приехал заместитель прокурора Зеленоградского административного округа Дмитрий Панов.

— Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, — заключила Нефедова.

До этого появились подробности аварии с автобусом возле здания МГУ, которая произошла во вторник, 27 июля. Водителю стало плохо, в результате чего он не справился с управлением и совершил наезд на опору освещения у здания МГУ.

26 июля столичное ГИБДД сообщило, что на прошедшей неделе в Москве был зарегистрирован 171 случай ДТП. Самый частый вид дорожных аварий — столкновение транспортных средств. Так, на прошлой неделе зафиксировали 86 таких происшествий.

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