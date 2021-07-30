Появились кадры с места аварии двух автобусов на Пятницком шоссе

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Пятницкое шоссе Карта всех событий

Столичная прокуратура опубликовала фотографии с места ДТП с участием двух пассажирских автобусов, которое произошло на Пятницком шоссе утром 30 июля. По данному факту проводится проверка. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На кадрах видны повреждения обоих транспортных средств. У автобуса частного перевозчика повреждена передняя часть корпуса, у автобуса Мосгортранса — задняя.

1/3 Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

— В результате ДТП пострадали два пассажира, находившиеся в коммерческом автобусе. Женщина 1962 г. р. и мужчина 1998 г. р. Они госпитализированы в медицинские учреждения, — сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Нефедова отметила, что в частной компании-перевозчике проводится прокурорская проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

В свою очередь в пресс-службе столичного дептранса сообщили, что автобус частного перевозчика въехал в стоящий автобус Мосгортранса, который ожидал разрешающего сигнала светофора.