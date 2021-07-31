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Свыше трех тысяч бесплатных парковочных мест появилось в столице

София Долганова

Город
Свыше трех тысяч бесплатных парковочных мест появилось в столице
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве на территории незаконных парковок организовали свыше трех тысяч бесплатных мест для стоянки автомобилей. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Специалисты Госинспекции по недвижимости проводят постоянный мониторинг районов столицы для выявления самозахвата территорий общего пользования. В первом полугодии 2021 года выявлено 28 нелегальных парковок общей площадью 45 тысяч квадратных метров. На месте 23 из них организованы бесплатные автостоянки, где можно припарковать более 3,1 тысячи автомобилей, — рассказал заммэра.

Начальник Госинспекции по недвижимости столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что данные об остальных пяти нелегальных стоянках направлены в соответствующие органы, где примут решение об их ликвидации.

Самое большое количество незаконных парковок — 17. Они располагались в Северном административном округе. Семь обнаружили на западе Москвы, три — на северо-востоке и одну — на юго-западе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

1 июня 2021 года незаконную парковку со шлагбаумом и будкой охраны ликвидировали в районе Сокол в Москве. Парковку незаконно возвели на территории, которая прилегает к офисным зданиям.

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