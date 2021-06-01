Незаконную парковку демонтировали в столичном районе Сокол

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 4с1 Карта всех событий

Незаконную парковку со шлагбаумом и будкой охраны ликвидировали в районе Сокол в Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Госинспекции по недвижимости столицы.

Парковку незаконно возвели по адресу Ленинградское шоссе, владение 4. На территории, которая прилегает к офисным зданиям, установили шлагбаум и будку охраны. Доступ на участок площадью 800 квадратных метров был ограничен, пояснили в пресс-службе.

Госинспекция провела проверку и освободила территорию от парковки.

— В настоящее время ограждающее устройство и строение поста охраны демонтированы. Территория освобождена для беспрепятственного доступа и парковки автотранспорта, — добавил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

По его словам, парковку установили на участке незаконно, так как за использование земли не вносилась арендная плата, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что нелегальную надстройку снесли на северо-востоке Москвы.

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