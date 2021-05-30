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Нелегальную надстройку снесли на северо-востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Нелегальную надстройку снесли на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, проезд Черского, 13с4 Карта всех событий

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы добилась демонтажа надстройки, незаконно возведенной в Северо-Восточном административном округе столицы (СВАО).

Самострой обнаружили по адресу проезд Черского, владение 13, строение 4. На неиспользуемом здании был надстроен второй этаж площадью 250 квадратных метров с изменением конфигурации крыши и высоты кровли до 6,5 метра. Помимо этого инспекторы нашли незаконно возведенный незавершенный фундамент площадью 40 квадратных метров.

Как рассказал руководитель Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский, работы по реконструкции здания были проведены незаконно, без разрешений на строительство и землю. Площадь и высота объекта не соответствовали первоначальным параметрам здания.

К настоящему времени собственник добровольно демонтировал незаконную надстройку и фундамент, а также привел в соответствие с разрешительной документацией площадные характеристики здания, уточняется на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что незаконно построенные объекты демонтировали в промзоне Очаково.

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