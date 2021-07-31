Пять человек пострадали в аварии с самосвалом в Новой Москве

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72-й километр Калужского шоссе Карта всех событий

Самосвал столкнулся с легковым автомобилем в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, самосвал врезался в автомобиль «Форд» на 72-м километре Калужского шоссе. После ДТП водитель легковушки, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Тойота».

В результате аварии пострадали пять человек. У них зафиксированы легкие травмы. Среди пострадавших девочка 16 лет и два пассажира «Тойоты».

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточнили в Telegram-канале ведомства.

Утром 31 июля авария также произошла на Варшавском шоссе. Возле деревни Кресты столкнулись три автомобиля. В результате ДТП пострадали четверо взрослых и ребенок.