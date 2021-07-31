Столичные врачи вылечили более четырех тысяч пациентов с COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 4 159 пациентов за последние 24 часа. Об этом в субботу, 31 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в Москве полностью выздоровели 1 360 030 человек.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в столице выявили 3 514 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Кроме того, за минувшие сутки было зафиксировано 23 летальных исхода, 918 человек госпитализировали и 482 — подключили к аппарату ИВЛ.

Всего в Российской Федерации за сутки выявили 23 807 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. При этом 9 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

21 июля вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, только в десяти регионах фиксируется снижение заболеваемости.

Одним из способов победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация. В России зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».