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Два населенных пункта отключили от газа в Новой Москве из-за повреждения трубы

Василий Плиткин

Происшествия
Два населенных пункта отключили от газа в Новой Москве из-за повреждения трубы
Фото: mos.ru / Евгений Самарин
Россия, Москва, поселение Новофедоровское, посёлок Зосимова Пустынь Карта всех событий

Во время строительных работ в поселке Зосимова Пустынь возле монастыря была пробита газовая труба. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Происходил выход газа. В настоящее время газовая служба проводит работы по пережатию трубы.

— Возгорания не последовало, в результате ЧП от газа отключены два населенных пункта, — добавил источник.

В пятницу, 30 июля, пожар на складе в Марьине на площади 2000 «квадратов» ликвидировали. Крупное возгорание на металлическом складе тушили в том числе и с помощью авиации.

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