Пожар на складе в Марьине на площади 2000 «квадратов» потушили

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Перерва, 11с27 Карта всех событий

Пожар на металлическом складе в столичном районе Марьине потушили сотрудники МЧС. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

На месте происшествия находился начальник Главного управления МЧС России по городу Москве.

Крупное возгорание на складе на площади 2000 квадратных метров также тушила авиация.

Пожар случился в ночь на пятницу, 30 июля. Загорелся склад на площади 400 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Перерва, 11, строение 27. Пожару был присвоен ранг № 2. Позже стало известно, что двое пожарных пострадали при тушении возгорания. В 04:00 пожар локализовали.