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Металлический склад загорелся на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Металлический склад загорелся на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Перерва, 11с27 Карта всех событий

На юго-востоке столицы произошел пожар в металлическом складе. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», инцидент случился на улице Перерва, 11, строение 27.

— Загорание металлического здания большой площади. Идет густой черный дым, — отметил собеседник издания.

Пожару присвоен ранг 1-БИС. Площадь возгорания уточняется.

Почти 80 детей эвакуировали из психоневрологической больницы в Москве из-за пожара. Инцидент произошел утром 28 июля по адресу улица Ивана Сусанина, дом 1.

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