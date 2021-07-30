Пожар на складе в Марьине на площади 2000 «квадратов» локализовали

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Россия, Москва, улица Перерва, 11с27 Карта всех событий

Пожар на складе на юго-востоке столицы, в районе Марьино, сотрудникам МЧС удалось локализовать. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

На месте происшествия находится начальник Главного управления МЧС России по городу Москве.

Крупное возгорание на площади 2000 квадратных метров также тушит авиация.

Пожар случился в ночь на пятницу, 30 июля. Загорелся склад на площади 400 квадратных метров. Инцидент произошел на улице Перерва, 11, строение 27. Пожару присвоен ранг № 2. Позже стало известно, что двое пожарных пострадали при тушении возгорания.