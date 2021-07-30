Двое пожарных пострадали при тушении склада на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Перерва, 11с27 Карта всех событий

Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на металлическом складе на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 30 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Двое пожарных пострадали при ликвидации возгорания, — рассказал собеседник издания.

Пожар случился в ночь на пятницу, 30 июля. Загорелся склад на большой площади. Инцидент произошел на улице Перерва, 11, строение 27. Пожару присвоен ранг 1-БИС.

Позже стало известно, что площадь пожара достигла 400 квадратных метров, ему присвоен ранг № 2.