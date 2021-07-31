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Андрей Бочкарев: Началась подготовка к монтажу фасада спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка»

София Долганова

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Андрей Бочкарев: Началась подготовка к монтажу фасада спорткомплекса в ТПУ «Некрасовка»
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, район Западное Дегунино, жилой комплекс ТринитиКарта всех событий

В московском транспортно-пересадочном узле «Некрасовка» началась подготовка к монтажу фасадно-декоративных элементов и витражей здания спортивного комплекса. Об этом в субботу, 31 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На юго-востоке Москвы в составе ТПУ «Некрасовка» строится спортивный комплекс с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и открытой зоной воркаута. Сооружение площадью более 21 тысячи квадратных метров расположится напротив здания ТПУ на пересечении улиц Покровской и Рождественской. На данный момент это будет самый крупный спортивный объект в Некрасовке, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Сообщается,что на данный момент смонтировано 65 процентов металлоконструкций покрытия кровли, работники приступили к монтажу огораживающих сооружений здания, что является началом подготовки к монтажу фасадно-декоративных витражей.

— В состав спорткомплекса войдет 12 функциональных зон, — добавил заммэра.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что на цокольном этаже будут находиться блок для занятий скалолазанием, бытовые и технические помещения, на первом — помещения и залы для занятия другими видами спорта.

Глава департамента также подчеркнул, что посещать спортивный комплекс смогут и маломобильные граждане, для чего создадут безбарьерное пространство и оборудуют парковочные места.

Ранее руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, в каких еще районах Москвы появятся сооружения с бассейнами. Он отметил, что все бассейны будут крытыми. Их построят в Восточном Измайлове, Некрасовке, Гольянове, Хамовниках, Крюкове, Текстильщиках, Зябликове, Раменках и других районах города. Сооружения будут возведены по типовым проектам.

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