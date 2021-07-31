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Автоэксперт рассказал, кого нужно лишать водительских прав «автоматом»

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Автоэксперт рассказал, кого нужно лишать водительских прав «автоматом»
Фото: pixabay.com

Граждан, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью, нужно автоматически лишать водительских удостоверений. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сказал автоэксперт Анатолий Аксенов, комментируя проект поправок к закону о безопасности дорожного движения.

— При проблемах с наркотиками и алкоголем нечего и обсуждать: такой человек должен быть отстранен от вождения. Именно таких нужно «автоматом» лишать прав. Что касается людей с инвалидностью, с другими хроническими заболеваниями, то здесь все должна решать комиссия, основываясь на актуальных данных о состоянии пациента, — сказал эксперт.

Кроме того, он призвал сделать медосмотр автолюбителей ежегодным.

— Это не означает, что нужно каждый год обновлять права. Просто есть смысл ежегодно проходить обследование, чтобы исключить непредвиденные обстоятельства, — отметил Аксенов.

МВД России совместно с Минздравом разработало проект поправок к законодательству, согласно которым медицинские справки для водителей будут автоматически отправлять в ГИБДД. Если у автомобилистов врачи обнаружат серьезные заболевания, которые несовместимы с управлением транспортным средством, то их лишат прав.

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