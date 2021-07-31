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Водителей с серьезными заболеваниями будут лишать прав автоматически

Юлия Курганова

Общество
Водителей с серьезными заболеваниями будут лишать прав автоматически
Фото: pixabay.com

Водителям в России больше не придется предоставлять ГИБДД справки о состоянии здоровья, потому что они автоматически будет передаваться в Министерство здравоохранения. Если у автомобилистов врачи обнаружат серьезные заболевания, которые несовместимы с управлением транспортным средством, то их временно лишат прав.

Если специалист на плановом медосмотре обнаружит у водителя заболевание, служащее противопоказанием для вождения, то его направят на внеочередное медосвидетельствование. С этого момента действие водительских прав автоматически будет приостановлено.

Но если диагноз не подтвердится и врач предоставит соответствующее электронное заключение, то ГИБДД восстановит действие водительских прав. При обнаружении ограничивающих противопоказаний к вождению автомобилисту будет предложено оформить новое удостоверение с отметкой. А если водить машину по медицинским показаниям совсем запрещено, то права аннулируют.

Список болезней, при которых запрещается управлять машиной, утвержден постановлением правительства № 1604. В него входят проблемы со зрением, неработоспособность конечностей, алкоголизм, наркомания и прочие заболевания.

Уточняется, что нововведения вступят в силу в марте 2022 года, передает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения».

Автоэксперт поддержал отмену обязательного техосмотра автомобилей. Он выразил уверенность в том, что если в машине есть неисправность, водитель не поедет. При этом специалист подчеркнул, что совсем другое дело, когда речь идет о наемных рабочих, особенно тех, что работают в сфере пассажирских перевозок.

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