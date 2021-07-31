Столкновение грузовика с поездом Адлер — Москва произошло в Калужской области

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Поезд Адлер — Москва и грузовик столкнулись в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в субботу, 31 июля.

Инцидент произошел в Ферзиковском районе. После столкновения погиб водитель цементовоза.

— Состав следовал по маршруту Адлер — Москва. На месте работают оперативные службы, — пояснили в пресс-службе.

Проводится эвакуация пассажиров. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.

— В настоящий момент их доставляют на вокзалы. Всем желающим помогут добраться до пункта назначения, — передает сообщение РИА Новости.

26 июня 2021 года похожий случай произошел в Гагре, где скорый поезд, следовавший из Москвы в Сухум, столкнулся с трактором.