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Выпускники StartHub.Moscow презентовали проекты инвесторам

Анастасия Колоскова

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Выпускники StartHub.Moscow презентовали проекты инвесторам
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Перспективные выпускники столичной программы StartHub.Moscow, которые в течение пяти месяцев развивали свой бизнес под надзором профессиональных трекеров и менторов, представили свои проекты венчурным инвесторам и представителям корпораций.

— Выпускниками первого набора программы StartHub.Moscow стали 100 технологических стартапов из разных сфер. Больше половины разработанных продуктов — перспективные цифровые инструменты для поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии. Среди них решения для дистанционной командной работы, бесконтактной оплаты услуг и товаров, подбора кадров. Многие из них уже доказали свою востребованность и заинтересовали представителей венчурных фондов и крупного бизнеса, — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Стартапы нацелены на цифровое преобразование бизнеса, на ускорение которой повлияла пандемия. Предприниматели активно интересуются решениями для организации работы с клиентами в удаленном режиме, а также автоматизацией рабочих процессов и трансформацией стандартных операций в цифровые. Программа StartHub.Moscow была запущена для поддержки технологического бизнеса.

На фоне увеличения спроса на доставку еды и товаров на дом наиболее актуальным оказалось приложение Fondy с технологией SoftPOS, которое представили в StartHub.Moscow. Благодаря ему можно принимать платежи без привычных POS-терминалов: покупатель может оплатить товар онлайн или одним прикосновением картой, в то время как чек автоматически высылается на электронную почту или по СМС.

Кроме того, популярным стартапом стала система управления клинингом, посредством которой приступающий к работе клинер сканирует QR-код, а после уборки отправляет через приложение подтверждающие фотографии.

Рекрутинговая платформа Selectiio помогает обеспечить обратную связь работнику кадров, который получает от соискателей видеообращения с ответами на ранее отправленные вопросы и может отправить их конечному заказчику.

Автоматизированная система «Радар» позволяет оперативно открыть счет юрлицу, сократив при этом нагрузку на службы банка. Вопрос решается за полчаса при соблюдении всех норм законодательства и требования регулятора.

Заявки на участие во втором наборе программы StartHub.Moscow можно подать до 1 августа на сайте программы.

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