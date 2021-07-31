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Названа причина столкновения грузовика с поездом в Калужской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Названа причина столкновения грузовика с поездом в Калужской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пассажирский поезд врезался в цементовоз под Калугой из-за того, что грузовик выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

— По предварительным данным, водитель грузового автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, выехал на пути на запрещающий сигнал светофора. Локомотивная бригада поезда применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и избежать столкновения не удалось, — цитирует сообщение РИА Новости.

Поезд и грузовик столкнулись в Ферзиковском районе Калужской области. В результате аварии погиб водитель цементовоза. Никто из пассажиров поезда не пострадал. Их доставляют на вокзалы и помогают добраться до пункта назначения. Позже в МЖД уточнили, что ДТП произошло с участием поезда Ейск — Москва. От столкновения три колесные пары локомотива сошли с рельсов.

По сообщению руководителя пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, на место инцидента выехал калужский транспортный прокурор Денис Косик. По факту ДТП надзорное ведомство проводит проверку.

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