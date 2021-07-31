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Истребитель Су-35 разбился в Хабаровском крае

Анастасия Колоскова

Происшествия
Истребитель Су-35 разбился в Хабаровском крае
Фото: mil.ru / Минобороны России

У истребителя Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель, летчик успел катапультироваться. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Инцидент произошел в воскресенье, 31 июля, при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов. У самолета Су-35С отказал двигатель.

— Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования, — цитирует сообщение Восточного военного округа РИА Новости.

В пресс-службе добавили, что здоровью пилота ничего не угрожает.

По предварительным данным, воздушное судно упало в акватории Охотского моря. Инцидент расследует комиссия ВВО.

6 июля сообщалось о крушении самолета Ан-26 на Камчатке, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 по московскому времени) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 по московскому времени). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь.

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