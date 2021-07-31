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Отец Децла упрекнул внука в алчности

Анастасия Колоскова

Общество
Отец Децла упрекнул внука в алчности
Фото: instagram / @novosti_zvezd_365

Отец скончавшегося в 2019 году рэпера Децла продюсер Александр Толмацкий разочарован поведением своего 16-летнего внука Антония, который обвинил его с супругой в том, что они не отдают ему причитающиеся деньги.

Претензии к бабушке и деду начинающий музыкант выразил в своем новом треке, чем расстроил родственников.

— Он не был ни разу на кладбище. И впереди деньги. 16 лет, вот так вот нехорошо. Боюсь, что уже ничего не поменяется, там есть мамаша, та еще негодяйка, которая запрограммировала на все вот это. Посмотрите, как в день рождения Кирилла она поздравляет Газманова с днем рождения, — приводит слова Толмацкого Пятый канал.

По словам продюсера, внук не уважает память покойного отца. Толмацкий отметил, что Антоний ни разу не говорил о своей любви к отцу и не бывает у него на могиле. Кроме того, молодой человек не взял их фамилию и в настоящее время является Киселевым.

В декабре прошлого года продюсер уже сетовал на то, что его внука интересуют лишь деньги. По словам Толмацкого, Тони общался с ними ровно до того момента, как официально вступил в наследство. После этого мальчик обращался к бабушке несколько раз в переписке и то по финансовым вопросам. Он ни разу не навестил родственников и даже не поинтересовался, как их дела и здоровье.

После смерти Децла между его родителями и женой разразился скандал по поводу наследства. Толмацкий даже потребовал провести ДНК-экспертизу, чтобы удостовериться в том, что Тони действительно является его внуком.

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