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Водитель такси разъезжал по улицам Москвы с ребенком на коленях

Анастасия Колоскова

Происшествия
Водитель такси разъезжал по улицам Москвы с ребенком на коленях
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как водитель автомобиля такси, находясь за рулем, посадил себе на колени ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы в субботу, 31 июля.

— Сотрудники столичной Госавтоинспекции инициировали проверку по факту видеоролика, размещенного в сети интернет, на котором в движущемся автомобиле такси на коленях у водителя находится несовершеннолетний ребенок, — говорится в сообщении ведомства в социальной сети Telegram.

Примечательно, что за аналогичное правонарушение 23 июля задержали бывшего участника «Дома-2» Антона Гусева. Он посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля Mercedes. Соответствующее видео экс-участник телепроекта выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что ребенок находится за рулем иномарки. Отец, в свою очередь, дает ему наставления.

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