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Экс-участник «Дома-2» посадил своего восьмилетнего сына за руль «Мерседеса». Видео

Илья Ашуров

Происшествия
Экс-участник «Дома-2» посадил своего восьмилетнего сына за руль «Мерседеса». Видео
Фото: Pexels

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Антон Гусев посадил своего восьмилетнего сына за руль автомобиля. Соответствующее видео он выложил на своей странице в социальной сети Instagram.

На опубликованных кадрах видно, как ребенок находится за рулем дорогостоящей иномарки. Отец в свою очередь дает ему наставления.

Видео: Telegram / LIFE SHOT

В столичной Госавтоинспекции заинтересовались данным эпизодом и уже провели проверку по факту нахождения за рулем несовершеннолетнего.

— По результатам проверки установлено, что данный факт, возможно, произошел на территории Московской области, — заявили в ведомстве.

В четверг, 22 июля, сотрудники ГИБДД задержали мужчину, который устроил гонки на электросамокате с ребенком в Москве.

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