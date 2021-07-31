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Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев

Анастасия Колоскова

В мире
Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
Фото: twitter.com/poroshenko

Бывший украинский президент Петр Порошенко написал ответ на статью российского лидера Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», который опубликовало польское издание Gazeta Wyborcza.

В нем экс-президент отмечает, что его народ не испытывает проблем с собственной идентичностью.

— Мы — украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ, — заявил Порошенко.

Бывший глава государства убежден, что у украинцев есть собственный исторический опыт, язык и политическая культура, а также «чувство причастности к европейской цивилизации».

Статья Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована 12 июля. В ней он назвал возникшую между странами «стену» трагедией. Российский лидер считает, что эта ситуация произошла из-за «наших собст­венных ошибок, допущенных в разные периоды».

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский опубликовал ответ на эту статью. Он отметил, что России «не стоит рассчитывать на преемственность в отношении Киевской Руси», потому как «очень дальним родственникам не нужно посягать на чужое наследство и доказывать свою принадлежность к древней истории».

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