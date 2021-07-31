Набиуллина назвала инфляцию в России долгосрочным явлением

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Инфляция в России будет долгосрочным явлением, такое мнение высказала глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в интервью газете Financial Times.

Она напомнила, что страна испытывала высокую инфляцию в конце 1990-х и 2000-х годах, а ее низкий уровень наблюдался только в очень короткие периоды. Набиуллина отметила, что цены растут в условиях пандемии, а в стабильных условиях «инфляционные ожидания были более сдержанными».

Глава ЦБ уточнила, что не считает текущую денежно-кредитную политику жесткой. Она назвала современные денежно-кредитные условия «мягкими», основываясь на ставках по кредитам и депозитным ставкам.

— Они ниже текущей инфляции и тем более инфляционных ожиданий. Они воспринимаются людьми как мягкие и недостаточные для сбережений, — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что экстренные меры администрации по регулированию цен не должны иметь продолжительный характер, и отметила важность расширения производства, для которого требуются инвестиции.

— А для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми, — уточнила глава регулятора.

Набиуллина обратила внимание на то, что политика Центробанка по борьбе с инфляцией нацелена на улучшение положения граждан страны.

— Как мы знаем, инфляция — это налог на бедность. Именно бедные страдают больше всего. Поэтому наша политика по снижению инфляции и ее стабилизации на низком уровне нацелена на уменьшение уровня неравенства, — заключила она.

Согласно прогнозу Центрального Банка, годовая инфляция в 2021 году в России составит 5,7–6,2 процента. С учетом проводимой денежно-кредитной политики этот показатель снизится в следующем году до 4–4,5 процента и в дальнейшем будет держаться на уровне четырех процентов.