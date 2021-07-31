Эксперты прокомментировали временный запрет на вывоз бензина из страны

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Временные ограничения, наложенные Минэнерго России, на вывоз бензина из страны нужны для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Так считает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Ведомство допускает возможность рассмотрения вопроса о введении запрета на экспорт топлива. Как объяснил вице-премьер Александр Новак, на данный момент на биржевых торгах фиксируется давление цены. В связи с этим в будущем «Минэнерго должно внести предложение», а запрет на экспорт рассматривается в качестве дополнительной меры на фоне поднимающегося спроса и потребности в обеспечении рынка топливными ресурсами России.

Специалисты ведомства обращались в кабинет министров с инициативой выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета на экспорт топлива.

— На данное ограничение стоит смотреть с двух точек зрения. Не только с позиции, когда так пытаются насытить внутренний рынок, сдержать цены и избежать утечки излишков топливных ресурсов за границу для реализации по более высокой стоимости, — пояснил экономист Михаил Беляев.

При этом он добавил, что в любом случае ограничение на вывоз ресурсов на внешний рынок имеет стоимость на внутреннем рынке благодаря отсутствию прямой трансформации и влиянию цен за границей на рынок в России, отмечает «Экономика сегодня».

В свою очередь эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал, что пока со стороны кабмина звучит всего лишь намек на возможность ввода эмбарго на экспорт бензина. Основная цель этого поведения заключается в том, чтобы заставить топливные компании снизить «аппетиты». При этом в дальнейшем власти могут перейти к реальным действиям.

— Если возникает такая ситуация, когда дело будет пахнуть керосином, вполне вероятно, что эмбарго будет введено, — пояснил Станислав Митрахович.

При этом пока можно предполагать, что до этого не дойдет, отмечает «Царьград».