Глава СВР рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что знаком с президентом РФ Владимиром Путиным уже более сорока лет.

В ответ на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Нарышкин отметил, что познакомился с будущим главой государства в 1980 году.

Глава СВР отметил, что знакомство с Путиным накладывает дополнительную ответственность, однако вместе с тем дает фору для службы, поскольку «подробно работая с нашими документами, президент делает пометки, дает указания».

Нарышкин пояснил, что разговор осуществляется «на одном языке, и для всех сотрудников это очевидное свидетельство того, что наша работа востребована». По мнению директора СВР, это может быть самое главное.

Владимир Путин с 1985 по 1990 год служил в резидентуре советской внешней разведки в ГДР. С 5 июля 1998 года по 9 августа 1999 года возглавлял Федеральную Службу безопасности РФ.

Сергей Нарышкин возглавил Службу внешней разведки РФ 5 октября 2016 года, сменив на этой должности Михаила Фрадкова.