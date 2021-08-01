Синоптик рассказал о погоде в Москве в первые дни августа

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В начале августа жителей столичного региона ожидает жаркая погода, на смену которой придет комфортное тепло. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик уточнил, что в воскресенье, 1 августа, ожидается до 28 градусов. При этом погода будет облачной, с кратковременными дождями.

С началом новой недели, 2 августа, жара достигнет 29 градусов, в Московской области возможно до 31 градуса. Это примерно на пять градусов превышает климатическую норму.

Однако уже во вторник, 3 августа, температурный режим в столичном регионе вернется к климатической норме, погоду будет определять преимущественно антициклон. Столбики термометров будут подниматься не выше 26 градусов на протяжении первой половины недели. При этом возможны кратковременные осадки, рассказал Вильфанд ТАСС.

Июль 2021 года запомнится москвичам жаркой погодой, пыльным вихрем и серебристыми облаками, рассказали метеорологи. Так, температура, превышающая норму, держалась в июле на протяжении 17 дней. Самым жарким выдалось 14 июля, когда среднесуточная температура составила 27,3 градуса, а максимальная — 34,1 градуса (на 7,4 градуса выше нормы).