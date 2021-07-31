Метеорологи рассказали, каким был июль в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Июль 2021 года запомнится москвичам жаркой погодой, пыльным вихрем и серебристыми облаками. Об этом сообщилиметеорологи Яндекс.Погоды.

Так, температура, превышающая норму, держалась в июле на протяжении 17 дней. Самым жарким выдалось 14 июля, когда среднесуточная температура составила 27,3 градуса, а максимальная — 34,1 градуса (на 7,4 градуса выше нормы).

В целом второй месяц лета оказался теплее обычного на 2,8 градуса. При этом за весь июль не было ни одного пасмурного дня.

Уходящий июль побил один рекорд — 13 июля, когда воздух прогрелся до 33,6 градуса, стало в столице самым жарким днем за всю историю наблюдений.

Температурный рекорд 1951 года, когда столбики термометров поднялись до 34,1 градуса, повторен в Москве 14 июля.При этом абсолютный рекорд— 38,2 градуса, которые были зафиксированы в 2010 году — побит не был.

Месяц не отличился обильными осадками. Всего выпало 40 процентов от нормы осадков.

15 июля в Мытищах наблюдали пыльный вихрь, который с подачи метеоролога Евгения Тишковца прозвали «пыльным дьяволом».

4, 20 и 21 июля над столицей можно было заметить серебристые облака — редкое и очень красивое атмосферное явление. Серебристые облака можно наблюдать летом на фоне темного неба ночью в средних и высоких широтах. Обычно они расположены невысоко над горизонтом — 3–10 градусов — в северной части неба. Образование облаков происходит в верхних слоях атмосферы, на высотах в пределах 80–90 километров. Они освещаются солнцем, которое еще неглубоко опустилось за линию горизонта.

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, в России ожидается теплый август в этом году. Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов, а на многих территориях месяц будет аномально теплым.