Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в августе в России

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В России ожидается теплый август в этом году. Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов, а на многих территориях месяц будет аномально теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской части России, исключая Северо-Западный федеральный округ.

Также температура выше нормы будет во многих регионах азиатской части страны — это северная половина Красноярского края, Иркутская, Амурская области, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкальский, Приморский края и южная половина Хабаровская края, передает ТАСС.

Синоптики также рассказали, каким будет август в Москве. По словам синоптика Александра Голубева, в последний месяц лета в столичном регионе не ожидается сильных дождей и гроз. Покинет Москву и аномальная жара.