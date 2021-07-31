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Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в августе в России

Юлия Курганова

Общество
Глава Гидрометцентра рассказал о погоде в августе в России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В России ожидается теплый август в этом году. Температура ниже нормы не прогнозируется ни в одном из регионов, а на многих территориях месяц будет аномально теплым. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре, — рассказал он.

Синоптик уточнил, что аномально теплым август ожидается на всей европейской части России, исключая Северо-Западный федеральный округ.

Также температура выше нормы будет во многих регионах азиатской части страны — это северная половина Красноярского края, Иркутская, Амурская области, Бурятия, южная половина Якутии, Забайкальский, Приморский края и южная половина Хабаровская края, передает ТАСС.

Синоптики также рассказали, каким будет август в Москве. По словам синоптика Александра Голубева, в последний месяц лета в столичном регионе не ожидается сильных дождей и гроз. Покинет Москву и аномальная жара.

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