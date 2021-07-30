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«Переход в осень»: каким будет август в Москве

Рафаэль Залян

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Общество
«Переход в осень»: каким будет август в Москве
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Сезон аномальной жары застанет москвичей и в августе, однако он будет непродолжительным. Каких еще погодных сюрпризов стоит ждать жителям столицы, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

По словам синоптика Александра Голубева, в последний месяц лета в столичном регионе не ожидается сильных дождей и гроз. Покинет Москву и аномальная жара.

— Жаркая погода с показателями до 30 градусов будет у нас в первые две недели августа. Потом постепенно дневные температуры начнут опускаться до 22–26 градусов, — сказал специалист.

К середине месяца температурный фон в столице достигнет 20–23 градусов. В этот период, как отметил эксперт, аномальная жара не будет больше угрожать горожанам.

— Солнце наиболее активно и опасно для людей в июле, поскольку идут сильные излучения. Этот месяц очень сухой и жаркий. А вот август более влажный, дождливый. Это некий переход из лета в осень. Он более приятен и удобен для отпусков, — констатировал Голубев.

Он добавил, что в следующем месяце температура в дневное время суток не будет опускаться ниже отметки в 20 градусов.

В свою очередь метеоролог Надежда Точенова рассказала, что первый день августа отметится кратковременными дождями, а температурные показатели окажутся выше нормы:

— В ночь на первое число будет без осадков. Днем местами уже пройдут кратковременные дожди. Температурные показатели в первую неделю августа будут такими же, как и в июле, на 2–3 градуса превышать климатическую норму.

Собеседница «ВМ» заверила, что удушающего зноя в столичном регионе уже не предвидится.

— Аномальной жары за 30 градусов в августе вряд ли мы дождемся. Единственное, в Подмосковье время от времени столбики термометров будут подниматься до 31 градуса. Однако таких дней будет очень мало.

В целом последний месяц лета будет комфортным и привычным для Москвы, считает Точенова.

— Москва вернется к обычной для этого месяца погоде: 22–24 градуса в дневное время и 13–15 градусов ночью, — заверила она.

Синоптик напомнила, что ближе к концу месяца световой день начнет сокращаться. И это также, по ее словам, будет влиять на погодные показатели в городе.

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