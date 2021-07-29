Август на пороге: что нужно успеть сделать на даче в последний месяц лета

Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Вж-ж-жик — и август на пороге. И куда лето с такой скоростью летит? О главных заботах третьего летнего месяца «Вечерней Москве» рассказывает биолог Михаил Краснов.

Да, август — хлопотун. Несмотря на то, что кое-какие заботы на даче становятся более редкими: медленнее растут, а значит, реже нуждаются в стрижке газоны, какие-то культуры уже отплодоносили, — все только начинается! Землю на опустевших грядках надо перекопать, удобрить, а за тем, что еще растет, требуется глаз да глаз. Первый и главный враг огородников в августе — фитофтороз, а затем — различные виды гнили, причем гниль эта бывает очень разной и развивается в зависимости от погоды.

Фитофтора же приходит к нам стабильно, причем делает это обычно в первые десять дней августа, так что обработку почвы и посадок фитоспорином и закладки новых порций «горячей травы» нужно делать уже сейчас.

Собранный урожай надо обработать и заготовить, но при этом не стоит забывать о тех культурах, которые этот урожай принесли.

Обработка и подкормка плодовых и декоративных кустов — своего рода тренд августа. Ну а кроме прочего, мы ждем урожая с деревьев, а это значит — ежедневно утилизируем падалицу, помня, что бросать больные сливы в компостный ящик не рекомендуется.

Спасаемся

В августе, как правило в первой трети месяца, на огороды обрушивается фитофтора. Бороться с ней трудно. Чтобы «отпугивать» ее сенной палочкой, продолжаем обкладывать томаты и огурцы «горячей травой», а также стоит провести обработку фитоспорином. Побелевшие томаты, готовые начать краснеть, можно снять и положить на дозаривание. Обработку фитоспорином можно проводить раз в 7–10 дней. Следите за пасынками и вовремя удаляйте их.

Резать без разговоров

Летняя обрезка не так глобальна, как весенняя или осенняя. Но она очень важна. Сейчас хорошо видны засохшие ветви, искореженные побеги, загущенность. Отплодоносила ирга — освободите ее от ненужных побегов, удалите толстые, старые стволы. Если она у вас слишком активно махнула ввысь, можете укоротить побеги — может быть, на следующий год урожай будет на таким бурным, но зато вы сможете до него добраться. Вейгела, чрезмерно разросшиеся лапчатки, различные виды спирей — помогите начать дышать заново тем кустам, которые уже отцвели! Кстати, и подкормить их не забудьте!

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Плетем косы

Чеснок вы наверняка успели убрать, теперь дело за луком. Аккуратно отряхните его от земли, просушите в теньке, когда перья засохнут, можно заплетать его в косы — так лук отлично хранится. То же относится и к чесноку: если не успели убрать его раньше, самое время сделать это сейчас. И корешки обрежьте покороче!

Дождевание

Мало кто придает значение этой процедуры, а зря. Смысл ее — в длительной поливке крон деревьев достаточно мощной струей из шланга, цель — сбивание вредителей, сухих листьев, напитывание дерева — ему ведь так нужна сейчас влага. Слабый дождь нужного эффекта не принесет.

Сеем сидераты

Грядки, освободившиеся из-под чеснока, ранней моркови или гороха, нужно в августе перекопать и засеять горчицей. В принципе, даже если вы ее не перекопаете потом еще раз под зиму, ничего не случится, сделаете это весной. Старые плети гороха тоже можно закопать — это полезно для почвы.

Наращиваем плодородие

В тех местах, где почва на грядках у вас тяжелая, сейчас самое время заняться ею. Раскопайте сбоку на грядке канавку, ссыпайте туда скошеную траву. Засыпав одну канавку, разройте рядом следующую и тоже отправляйте туда траву или растительные остатки. Когда все канавки будут заполнены, разровняйте грядку, пролейте и укройте на неделю черным нетканым материалом: трава прогреется, начнет разлагаться. Ближе к зиме грядку надо будет перекопать и оставить до весны, не разбивая комочки.

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Прощайте, тыквы

Речь идет о новых завязях на тыквах — у них уже нет шанса вырасти, а соки из растения они пьют. Так что аккуратно избавляйтесь от новых тыквочек, чтобы налились крупные, ранее завязавшиеся плоды. Только делайте это очень аккуратно!

Продляем жизнь кабачкам

После первого урожая кабачки у многих впадают в спячку. Между тем растение способно бодро себя чувствовать до глубокой осени. Подкормите их азофоской, а через пять дней — золой, и да здравствует новая жизнь, осенняя!

Ищем опору

В ожидании урожая подумайте, как тяжело яблоням удерживать тяжелые плоды. В августе не просто нужно, а необходимо установить опоры под деревья — принести из леса «рогатки» или сделать их из подручных материалов. Рогатки — самый простой вариант. Иногда под одну ветку нужно поставить несколько подпорок.

Вспоминаем о золе

Польза золы известна и очевидна. Эффект будет, даже если вы просто начнете рассыпать ее под кустами, можно также поливать растения зольным настоем. Кроме того, что это прекрасное удобрение, зола отпугивает тех же слизней, да и многих других вредителей.

Черенкуем и размножаем

Если хотите размножить смородину, розы — вперед. Черенок смородины можно воткнуть наискосок в рыхлую землю и держать под пластиковой пятилитровой бутылкой. Черенок розы можно обмакнуть в «Корневин», сделать отверстие в картофелине, плотно воткнуть в него розу и картофелину закопать в землю. Как правило, этот способ идеально срабатывает.

Фото: Pixabay

Бой врагам!

Полакомиться яблоками и грушами хотите не только вы, но и вредители. Дождевание — само собой, а ловчие пояса никто не отменял. Плюс ко всему в августе активизируется парша. Для борьбы с ней существуют проверенные препараты — «Скор», «Диоскор» и так далее. Обработку деревьев начните за 20 дней до уборки урожая.

Сажаем зелень

В августе не поздно посеять на освободившееся место листовые овощи и пряные травы. На грядках, освободившихся после уборки лука, посейте кочанный салат, зеленый лук, укроп, петрушку — будете обеспечены витаминами до самых заморозков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар:

— Если у вас яблочное и грушевое бедствие, то есть урожай случился большой, помните, что яблоки и груши отлично сушатся и что из них варится отличное пюре. Я кладу в повидло минимум сахара, яблоки развариваю в кашу, добавляю корицу и лимонный сок или даже кусочки лимона, затем разбиваю горячую массу блендером и сразу укупориваю в стерильные банки. Пюре едят и как десерт, а также используют как начинку для блинчиков, булочек и пирогов.