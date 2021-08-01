Изобретатель антисептика допустил существование COVID-19 с 2013 года

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Коронавирусная инфекция, пандемия которой охватила мир в 2020 году, может существовать с 2013 года. Такое мнение высказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Эксперт рассказал, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, на 96 процентов похожий на COVID-1. Он мог заразить людей, которые работали в пещерах.

При этом после выявления вируса в Ухане исчезли как диссертации и публикации о данном заболевании, так и замороженный образец вируса, утверждает Питте.

Специалист подчеркнул, что это еще не подтверждает версию о лабораторном происхождении коронавируса, однако «возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад».

В подтверждение того, что коронавирус мог быть обнаружен в 2013 году, Питте отметил, что для развития пандемии требуется определенное время циркуляции вируса в природе.

Эксперт также рассказал, что осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. Ряд спортсменов заболели инфекцией с симптомами, похожими на грипп, — это также можно считать доказательством более раннего появления COVID-19. Однако для того, чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо провести дальнейшее расследование, цитирует Питте РИА Новости.

Эксперты из Великобритании тем временем оценили шанс появления штамма коронавирусной инфекции, способного убивать примерно 35 процентов заболевших. Ученые полагают, что такой вариант «реально возможен» и заявляют, что избежать такого сценария можно введением дополнительных доз вакцин, минимизацией ввоза новых штаммов из зарубежных стран и рядом других мер.