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Названы бюджетные направления поездок на поезде в августе

Татьяна Плотникова

Общество
Названы бюджетные направления поездок на поезде в августе
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Самые дешевые железнодорожные билеты на поезда из Москвы в августе можно приобрести в Белгород (800 рублей) и Санкт-Петербург (830 рублей). Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Поездка из столицы в Нижний Новгород обойдется от 880 рублей, в Казань — от 1160, а в Уфу — от 1480 рублей.

Бюджетными направлениями поездок из Санкт-Петербурга стали Москва (от 1000 рублей), Нижний Новгород (1630 рублей), Белгород (1980 рублей), Архангельск (от 2090 рублей) и Казань (от 2300 рублей).

Из Сочи можно бюджетно съездить в Краснодар (690 рублей), Ростов-на-Дону (1040 рублей), Минеральные Воды (1060 рублей), Волгоград (от 1440 рублей) и Воронеж (от 1670 рублей).

Жители Краснодара смогут отправиться в Сочи за 690 рублей, во Владикавказ — от 990 рублей, в Симферополь — от 1250 рублей, в Воронеж — за 1620 рублей, в Москву — за 2800 рублей.

Из Симферополя наиболее бюджетной будет поездка в Севастополь (710 рублей). От 1250 рублей стоят билеты в Краснодар, от 1760 — в Ростов-на-Дону, от 2300 рублей — в Минеральные Воды и от 2680 рублей — в Воронеж, сообщает RT.

Какие путешествия на выходные дни являются наиболее выгодными, рассказали жителям Санкт-Петербурга. Дешевле всего петербуржцам обойдется перелет в столицу и обратно. Авиабилеты в обе стороны стоят 4100 рублей. В Архангельск они обойдутся в 5800 рублей, а в Мурманск — 7 тысяч рублей. Небольшое путешествие на самолете в Нижний Новгород стоит 7300 рублей, а в Калининград — 7900 рублей.

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