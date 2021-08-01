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Россиянам порекомендовали не прятаться от жары в машинах с кондиционером

София Долганова

Общество
Россиянам порекомендовали не прятаться от жары в машинах с кондиционером
Фото: Pixabay

Долго находиться автомобиле со включенным кондиционером может быть опасно для машины и вредно для здоровья человека. Об этом сообщил в воскресенье, 1 августа, доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов.

В случае, если у человека в квартире отсутствует кондиционера, а в транспортном средстве есть, то часто возникает желание на несколько часов укрыться от зноя в машине. Некоторые даже умудряются заснуть в припаркованной машине с работающим кондиционером. Однако спасаясь от жары таким образом, человек рискует своим здоровьем объяснил специалист.

— Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем — ни в жару, ни в холод, потому что это одна из возможных причин летального исхода, — отметил Лев Зиманов.

Кроме того, ездить долгое время на холостом ходу достаточно вредно для машины, добавил он.

— Во время работы кондиционера также может быть не очень хороший теплоотвод, двигатель может перегреваться в отдельных местах, если речь идет о бензиновых двигателях, — резюмировал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в первые дни августа. С началом новой недели, 2 августа, жара достигнет плюс 29 градусов, в Московской области возможно до плюс 31 градуса. Однако уже во вторник, 3 августа, температурный режим в столичном регионе вернется к климатической норме.

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