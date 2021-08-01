Олимпийский турнир по боксу остановили из-за нежелания Алиева покидать ринг

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В воскресенье, 1 августа, боксерский турнир Олимпиады был остановлен из-за отказа французского боксера Мурада Алиева покидать ринг после поражения от британца Фрэйзера Кларка в четвертьфинале Олимпиады в весовой категории свыше 91 килограмма.

Рефери присудил Алиеву поражение дисквалификацией после удара головой, который, по мнению судьи, привел к рассечению у Кларка. Алиев после боя оскорблял судей и высказывал свое недовольство.

Алиеву 26 лет, он родился в Москве. В шесть лет он переехал во Францию, сборную которой и представляет. Он — чемпион Франции и серебряный призер Европейских игр в Минске, сообщает ТАСС.

До этого российский боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма, принеся сборной страны 38-ю награду на Олимпийских играх в Токио.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.