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«Сама идти не может»: в ВФЛА рассказали о состоянии легкоатлетки Клишиной

София Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
«Сама идти не может»: в ВФЛА рассказали о состоянии легкоатлетки Клишиной
Фото: Департамент спорта и туризма города Москвы

В воскресенье, 1 августа, пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассказала о состоянии прыгуньи в длину Дарьи Клишиной.

— Даша сейчас в медцентре стадиона. Сама идти не может, на ногу не наступить. Скоро ее повезут в поликлинику при олимпийской деревне, — приводит «Матч ТВ» слова представителя ВФЛА Аллы Глущенко.

Также отмечается, что в медицинский центр к легкоатлетке пришел офицер допинг-контроля. Она сможет отправиться в поликлинику только после сдачи пробы.

До этого Дарья Клишина не смогла пробиться в финальную стадию соревнований Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в длину.

В первых двух попытках утренней квалификации Клишина совершила заступ. Во время третьей попытки она прервала разбег из-за травмы ноги и не попала в финал, который состоится 3 августа. Спортсменку увезли с арены в инвалидном кресле.

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике 2017 года Дарья Клишина — одна из десяти российских легкоатлетов, допущенных к выступлениям на Олимпиаде-2020. Лучшим результатом прыгуньи в нынешнем сезоне стал показатель 7 метров 1 сантиметр. Это на 4 сантиметра уступает персональному рекорду спортсменки.

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