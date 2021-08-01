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Умер президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
В воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни скончался Ясен Николаевич Засурский, президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщает ТАСС.
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