ОКР: в сборной России на ОИ в Токио нет ни одного заболевшего COVID-19

Фото: olympic.org

По состоянию на 1 августа на Олимпийских игр в Токио в российской сборной нет ни одного заболевшего коронавирусной инфекции, сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпийские игры — 2020 начались 23 июля.

— Мы пересекли экватор Игр в Токио, подведем итоги промежуточные. Главный итог в том, что в составе нашей команды ни одного инфицированного коронавирусом. Это для нас особый предмет гордости, —цитирует Позднякова РИА Новости.

Он также добавил, что отсутствие заболеваний коронавирусом значит, что российские спортсмены получат шанс воплотить свою мечту в жизнь.

В Японии растет число пациентов с COVID-19. В четверг, 29 июля, было выявлено 10 110 новых случаев заболевания. Это самый высокий показатель для страны за всю пандемию.

По официальной информации, около 50 заболевших коронавирусом — это те, кто обслуживал Олимпийские игры.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.