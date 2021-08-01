Более семи миллионов россиян не смогут выехать за рубеж из-за долгов

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Почти семь с половиной миллионов россиян могут столкнуться с проблемами при выезде за границу из-за большой просроченной задолженности. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

— Потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, на текущий момент зафиксировано порядка 7,2 миллиона человек, — рассказал он.

Тем, у кого есть долги на настоящий момент или были в прошлом, для избежания трудностей на границе необходимо за две недели до выезда по своим Ф. И. О. через сайт Федеральной службы судебных приставов проверить, есть ли человек в базе исполнительных производств, советует Мехтиев.

— Если ответ положительный, то необходимо в полном объеме погасить долг, уведомить об этом орган, наложивший запрет, и ждать около десяти рабочих дней, пока данные будут внесены в базу. Иногда время исключения из базы сокращается, но во избежание лишних рисков стоит не доводить дело до последнего, — заявил Мехтиев.

При этом в некоторых случаях можно попробовать попросить отсрочку погашения задолженности или рассрочку, для чего необходимо написать заявление в ФССП или обратиться в суд.

По мнению президента НАПКА, в приоритете по-прежнему остается досудебная работа и мирное урегулирование вопроса, хотя иногда кредиторы обращаются к судебному инструменту взыскания. Однако в условиях коронавируса запрет на выезд за границу стал менее эффективен: за первые шесть месяцев текущего года количество дел, которые закончились фактическим исполнением, составляет только около 300 тысяч против шести миллиона решений, вынесенных судом, сообщает РИА Новости.

Михаил Федотов уточнил, что бывают такие случаи, когда долг «застает врасплох». Например, непосредственно в аэропорту. Специально для этого было предусмотрено быстрое решение возникшей проблемы: недостающие средства можно оплатить в специальном терминале, который находится в здании воздушной гавани. Причиной для ограничения на выезд может стать абсолютно любая сумма, но лишь при наличии соответствующего судебного постановления.