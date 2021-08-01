Время для любви: астролог сообщила, каким станет август для всех знаков зодиака

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Многое о человеческом характере может рассказать его знак зодиака. А благодаря астрологическому прогнозу можно заранее узнать, что судьба подготовила для того или иного человека, согласно расположению звезд и планет в момент его рождения. Астролог Элеонора Гинзбург составила прогноз для каждого знака зодиака на август.

Овен

Представителям данного знака зодиака последний месяц лета принесет много романтики. Особенно хорошо любовная ситуация будет выстраиваться к концу лета. А вот о материальной ситуации такого не скажешь.

С финансовой точки зрения Овнов будут ждать как удачи, так и неудачи. Астролог советует надеяться на первое и оперативно реагировать на все.

Телец

Еще больше в любви повезет рожденным под этим зодиакальным созвездием. При этом тех, кто состоит в длительных отношениях, ожидают спокойная атмосфера и полный штиль в общении со второй половинкой. Однако с деньгами ситуация будет непростой.

— Желательно соблюдать осторожность с финансами, иначе можно влипнуть в неприятную ситуацию. Так будет не только в августе — это надолго. В настоящее время у Тельцов начинается девятимесячный период, когда нужно быть аккуратным в финансовом плане, — пояснила астролог.

Близнецы

Любовь может накрыть Близнецов с головой в конце августа. Ситуация выглядит очень хорошо, хотя им стоит обратить внимание на один важный момент.

— Представителям данного зодиакального знака нужно рассчитывать на себя. На данный момент не самое удачное время для постоянных отношений, свадеб и прочего. Если есть любовь — хорошо, — подчеркнула Элеонора Гинзбург.

Она также рекомендовала Близнецам заняться самореализацией. С финансами в августе у рожденных под данным зодиакальным созвездием все будет непросто. Тем более что они не смогут как-то повлиять на ситуацию. По совету астролога, им лучше положиться на судьбу.

Рак

Ситуация с любовными отношениями у Раков будет складываться нейтрально. Какие-то особенные знакомства в их жизни вряд ли произойдут. Но у них начинается прекрасная полоса в партнерских отношениях. Людей, которые долго живут вместе, ожидает светлый период. Если они собираются узаконить свои отношения, то это благоприятное время.

Все неплохо будет и с финансовой точки зрения. Раки реализуют свои финансовые амбиции, купят что-то важное.

Лев

Рожденным под этим созвездием пока не стоит говорить о любви. У них скорее сложатся дружеские, а не романтические отношения. В свою очередь в партнерских отношениях может наступить кризис.

— Вероятно, эти люди должны стать более ответственными и за себя, и за отношения. Как правило, такой период проходит у Львов очень сложно, поэтому от них потребуются выдержка и терпение, — добавила Элеонора Гинзбург.

С деньгами в августе у представителей этого знака зодиака все будет хорошо. В августе у них появится возможность подзаработать.

Дева

Их в последний месяц лета ждет хороший, светлый, романтический период. Астролог уверена, что им должно повезти в любви. Спокойно все будет и в партнерских отношениях. Людей будет объединять вдохновение, что-то духовное и высокое.

Весы

Представителей данного зодиакального знака с любовной точки зрения ожидает кризис. Им нужно будет проявить большее внимание к романтическим отношениям, которые нужно постепенно переводить в плоскость долговременных.

— Тем, кто пока хочет только развлекаться, все равно понадобится ответственность. А те, кто состоит в партнерских отношениях, будут уверенно балансировать и договариваться, — рассказала специалист.

С финансами у Весов все будет неплохо. При этом им нужно хорошо считать, вести свой бюджет, иначе они выйдут за его рамки, отмечает ФАН.

Скорпион

Любовные приключения ждут представителей этого знака зодиака. При этом нестабильно все будет складываться у тех, кто находится в отношениях. Вероятны новые знакомства. Денежный вопрос будет оставлять желать лучшего. Вероятно, появление соблазна поставить на карту все. Однако астролог советует этого не делать.

Стрелец

Август будет наполнен романтикой для рожденных под этим созвездием. Но Стрельцам стоит проявить осторожность с любовными отношениями. Они могут оказаться в партнерских отношениях, из которых им потом будет тяжело выходить. Ситуация с финансами нормализуется.

Козерог

Этим людям в августе предстоит считать деньги. Заработок будет небольшим, поэтому его стоит грамотно распределить. Козероги с этим прекрасно справятся, учитывая их склад ума и характер. В любовных отношениях их ожидают сюрпризы, что-то неожиданное, возможно, перемены.

Водолей

И у представителей этого зодиакального знака в августе не будет много денег. При этом недостатка у них не предвидится. Конец лета будет стабильным и спокойным. При этом в следующем году их могут ждать большие финансовые успехи.

А вот со страстями и любовью Водолеям нужно проявить осторожность. Есть риск возникновения зависимости.

Рыбы

В плане финансов Рыбы чувствуют себя как в море. Они умеют балансировать и находить источники доходов. Они ловко управляются с деньгами. Схожая ситуация складывается и в любовных отношениях. С этим, по словам астролога, у них все отлично.