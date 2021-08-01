В Мьянме заявили о формировании временного правительства

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Государственный административный совет Мьянмы сообщил о формировании временного правительства страны. Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщило агентство «Синьхуа».

В соответствии с данным изданием, согласно приказу Государственного совета, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн будет занимать пост премьер-министра государства, сообщает ТАСС.

1 февраля военнослужащие в Мьянме объявили о введении чрезвычайного положения на один год и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. В результате были задержаны высокопоставленные чиновники, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД и лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства.

28 июля сообщалось, что Мьянма может стать страной, из которой коронавирусная инфекция будет бесконтрольно распространяться по всему региону. Точное число заражений и смертей из-за коронавируса в республике неизвестно.