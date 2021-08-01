Кардиолог призвал не верить рекламе «чудо-средства» для чистки сосудов

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Кардиолог, заслуженный врач России Юрий Кремнев заявил, что не стоит верить тем, кто говорит, что «такое-то лекарственное средство скрывают от людей и что оно чистит сосуды или способно вылечить какое-либо заболевание».

В интернете активно распространяется реклама некоего препарата, который якобы рекомендует своим пациентам известный кардиохирург Лео Бокерия. Аферисты даже придумали некий правдоподобный ход: заявили о выпуске телепрограммы, во время которой врач будто бы заявил, что люди умирают не от COVID-19, а от сердечно-сосудистых заболеваний. И от этого якобы есть одна панацея — данное лекарство.

Оказывается, на самом деле не было такой передачи, да и знаменитый врач не рекламировал такой препарат. Ситуацию прокомментировал Юрий Кремнев. Он подчеркнул, что однозначно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает больше людей, чем от COVID-19.

При этом он заявил, что не существует лекарства, способного очистить сосуды и защитить от смерти при тяжелом течении новой коронавирусной инфекции.

— Я достаточно долго работаю кардиологом и могу сказать, что такого лекарства нет, — подчеркнул Юрий Кремнев.

Он также посоветовал не верить подобной рекламе, отмечает «Царьград».