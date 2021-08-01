Российский боксер Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпиады в Токио

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Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио. Бой состоялся в воскресенье, 1 августа.

Так, Батыргазиев раздельным решением судей победил монгольского боксера Цэндбаатара Эрдэнэбатына.

Победа гарантировала Батыргазиеву как минимум бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов. Полуфинал состоится 3 августа. Батыргазиев встретится с кубинцем Лазаро Альваресом.

До этого российский пловец Евгений Рылов одержал победу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал: ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.