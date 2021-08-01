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Роман Романенко поддержал предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Павел Гриднев

Общество
Роман Романенко поддержал предложение об индексации пенсий работающим пенсионерам
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко считает, что назрела необходимость расширения форм поддержки людей старшего поколения и внесения корректировок в пенсионное законодательство.

В правительстве РФ рассматривается вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий работающим пенсионерам.

— Отмена в 2016 году индексации пенсий работающим пенсионерам привела к тому, что пожилые люди стали искать неофициальную работу с зарплатой в «конвертах». А это, как мы знаем, большие риски быть обманутыми и не получить ничего вообще. Для защиты прав пенсионеров считаю важным внести необходимые поправки в законодательство, — прокомментировал Роман Романенко.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рекомендовала Минтруду, Минфину и Минэкономразвития России вместе с социальными партнерами проработать вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий для работающих пенсионеров.

Закон об отмене индексации был принят в 2016 году, но его применение вызывало много вопросов.

Депутат Госдумы считает, что необходимость корректировки этого закона давно назрела. Кроме того, он предложил еще одну меру поддержки этой категории граждан.

— На мой взгляд, нужно пойти еще дальше: отменить для тех, кто уже заработал себе на пенсию, обязанность продолжать платить пенсионные взносы. Эта мера даст 22-процентную прибавку к зарплате пенсионеров, что станет хорошей поддержкой для людей старшего поколения, — заявил Герой России.

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