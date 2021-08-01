Десятки японцев вышли на протест против Олимпиады в Токио

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В воскресенье, 1 августа, несколько десятков японцев вышли на протестную акцию против Олимпийских игр в Токио к теннисному парку. В настоящее время на площадке проводится матч за золото между россиянином Кареном Хачановым и немцем Александром Зверевым.

Толпа японцев скандировала лозунг «Остановите Олимпиаду». Сотрудники правоохранительных органов следили за ходом акции, но не вмешивались и не разгоняли протестующих.

К концу первого сета японцы завершили свою акцию против Игр, пишет ТАСС.

29 июля российский теннисист Даниил Медведев проиграл в четвертьфинале Игр испанцу Пабло Карреньо-Бусте. Матч закончился со счетом 2:6, 6:7 (5:7) в пользу испанца.

К данному моменту в мужском одиночном разряде на Олимпиаде остался только один россиянин — Карен Хачанов. Он вышел в полуфинал турнира.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.