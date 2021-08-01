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Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером ОИ-2020

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российский теннисист Хачанов стал серебряным призером ОИ-2020
Фото: Unsplash

Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде. Встреча с немцем Александром Зверевым прошла в воскресенье, 1 августа.

Зверев победил Хачанова со счетом 6:3, 6:1. Теннисисты провели на корте 1 час 19 минут. Медаль Хачанова стала сороковой в копилке российской сборной.

До этого несколько десятков японцев вышли на протест против Олимпийских игра в Токио к теннисному парку, где проводился матч за золото между россиянином Хачановым и Зверевым.

Толпа японцев скандировала лозунг «Остановите Олимпиаду». Сотрудники правоохранительных органов следили за ходом акции, но не вмешивались и не разгоняли протестующих.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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