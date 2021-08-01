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1 августа Выставка достижений народного хозяйства празднует день своего рождения. В этом году ВДНХ исполняется 82 года. Тимофей Баженов отметил историческую ценность и международное значение выставочного комплекса.

— ВДНХ — это не только любимое место отдыха москвичей. Наряду с Кремлем и Поклонной горой выставка стала олицетворением Москвы и одним из самых узнаваемых архитектурных объектов нашей страны. Недаром ВДНХ является центром притяжения для всех иностранных туристов. Несмотря на разрыв исторических связей в постсоветском пространстве, ВДНХ продолжает служить напоминанием о былом единстве и могуществе Союзного государства и остается площадкой для «народной дипломатии», ― подчеркнул Тимофей Баженов историческую значимость культурного объекта.

Тимофей Баженов поделился, что сегодня Выставка достижений народного хозяйства входит в 50 крупнейших выставочных центров мира. Ежегодно выставочный центр посещают порядка 33 миллионов посетителей. Площадь комплекса составляет 325 гектаров.

— Я как коренной житель Останкинского района в детстве часто посещал ВДНХ. Маленьким мальчиком я сидел здесь в кабине самолета и пробовал настоящую космическую еду. В юности назначал здесь свои первые свидания. На ВДНХ всегда есть чему удивляться и всегда есть место для открытий. Я рад, что даже в тяжелые 90-е комплексу удалось выстоять, а в новом тысячелетии стать еще краше. Сохраняя свою историческую ценность, ВДНХ постоянно совершенствуется. Масштабы и техническая оснащенность выставочного центра позволяют конкурировать с ведущими мировыми площадками, ― отметил Тимофей Баженов.

Тележурналист напомнил, что идея строительства выставочного комплекса у руководства страны возникла в 1934 году. ВДНХ должна была открыться к 20-летнему юбилею советской власти. Выставка была призвана отразить положительные стороны коллективизации. Но стройка несколько затянулась — выставочный комплекс был открыт только в 1939 году.