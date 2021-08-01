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«С дождями и повышенной влажностью»: синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание

Рафаэль Залян

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«С дождями и повышенной влажностью»: синоптик рассказал, когда в Москву придет похолодание
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Аномально жаркая погода вернется в столичный регион, но ее влияние будет непродолжительным. Об этом «Вечерней Москве» сообщил метеоролог Александр Голубев.

Эксперт отметил, что очень жаркая погода сохранится в мегаполисе всего в течение ближайших десяти суток, затем наступит классический август — с дождями и повышенной влажностью.

— Мы застанем жару. Она уже возвращается в столицу, и 2 августа в городе столбики термометров поднимутся до плюс 31 градуса. Это будет самый жаркий день текущего месяца. В целом по прогнозам в августе таких показателей больше не предвидится, — говорит метеоролог.

В первые две недели августа температурный фон в дневное время будет колебаться в пределах плюс 23–26 градусов. Затем, по словам эксперта, эти показатели температуры начнут понижаться на два–три градуса:

— В середине месяца будет сохраняться теплая погода, которую иногда будут сопровождать дожди. Но это будет исключительно сезонное явление, которое в целом не испортит августовскую погоду. Единоразово тридцатиградусная жара будет заставать горожан особенно перед началом сезона дождей — числа 18–19-го.

Конец месяца, заметил эксперт, будет влажным и дождливым.

— Резкий скачок произойдет в конце месяца, когда и природа, и погода начнут переходить в осенний сезон. С 27 августа уже потянет осенней свежестью, а дневные температурные показатели более не преодолеют отметку плюс 16 градусов, — сказал он.

Что касается первого осеннего месяца, то первая неделя выдастся достаточно жаркой:

— Итак, первые десять дней сентября будут по-летнему теплыми. Но о жаре как таковой говорить уже не приходится. Кроме того, начиная со второй недели месяца в город придут дожди, а местами даже грозы. Ночные показатели опустятся до плюс 5–8 градусов, а дневные будут очень колебаться — от 15 до 25 градусов тепла. Самый жаркий день, по предварительным прогнозам, приходится на 12 сентября.

Затем в столичной погоде снова ожидаются перемены, которые спровоцируют понижение температурных отметок.

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