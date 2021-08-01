Знойный сентябрь: москвичам пообещали по-летнему теплую погоду в начале осени

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Первый осенний месяц в столице выдастся жарким, но дождливым. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, первая неделя сентября выдастся достаточно знойной:

— Итак, первые десять дней сентября будут по-летнему теплыми. Но о жаре как таковой говорить уже не приходится. Кроме того, начиная со второй недели месяца в город придут дожди, а местами даже грозы.

Ночные показатели, заметил собеседник «ВМ», опустятся до плюс 5–8 градусов, а дневные будут очень колебаться — от 15 до 25 градусов тепла.

Самый жаркий день, по предварительным прогнозам, приходится на 12 сентября. Затем в столичной погоде, по словам Голубева, снова ожидаются перемены, которые спровоцируют понижение температурных отметок.