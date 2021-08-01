Биолог назвал способ избежать появления высокопатогенных штаммов

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Британские ученые выяснили, что может появиться новый вариант коронавирусной инфекции, способный создать большее число случаев течения тяжелого течения заболевания и образовать более высокую смертность. Такого мнения придерживается доктор биологических наук Алексей Аграновский.

— Нельзя исключать подобный сценарий развития пандемии, хотя он носит и необязательный характер. Скорее всего, если возникнут высокопатогенные мутации, то они будут проигрывать в контагиозности и вряд ли станут доминирующими, — уверен эксперт.

По его словам, для того, чтобы не возникли новые штаммы, необходимо вакцинировать население. Как подчеркнул биолог Алексей Аграновский прививку от коронавирусной инфекции должны получить не только граждане Российской Федерации, но и жители ближних и дальних зарубежных стран, отмечает ФАН.

Однако некоторой категории граждан вакцинация от COVID-19 противопоказана. По мнению иммунолога, эксперта по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, этого не стоит делать тем, кто находится в терминальном состоянии.